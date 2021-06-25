Киев, , 11:26 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не планирует подавать в отставку.

Об этом Разумков заявил на брифинге сегодня, 25 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Не собираюсь в отставку и поэтому нет смысла мне распускать никакие слухи… Мне нравится моя работа, я делаю ее хорошо и буду делать, пока это будет доверять мне украинский народ», — заявил глава парламента.

Напомним, что многие политические эксперты и политики говорят о резком охлаждении между Разумковым и президентом Зеленским, якобы из-за амбиций спикера Рады участвовать в следующих выборах главы государства. Ранее в офисе президента заявляли, что с руководством Рады нет никакого напряжения из-за отдельных позиций Разумкова, а существует только «рабочая коммуникация», которая, впрочем, не исключает «острых дискуссий». Вместе с тем, в одном из последних интервью представитель ОП Михаил Подоляк предположил, что окружение Разумкова «вбрасывает информацию о его замене, чтобы косвенно доказать его влиятельность и незаменимость».