Симферополь,
25 июня 2021, 11:22 — REGNUM От европейских политиков первого ряда
ожидать
разумных действий в интересах своих народов не приходится, значит, надо делать упор на межрегиональные связи и «народную дипломатию», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания главы посетившей Крым болгарской делегации Пламена Милеткова.
Как сообщалось ранее, Милетков заявил, что признаёт
Крым
законной частью России. Жители
полуострова
сделали
в 2014 году свой
выбор самостоятельно, референдум был легитимным, отметил он.
«Понятие «народная дипломатия», не совсем корректное по своей сути, ибо как таковая дипломатия — удел государства, а не общественности, в современной Европе приобретает всё большую значимость. Дело в том, что суверенитет государств в Европейском союзе размывается, государственные органы всё в меньшей степени выражают интересы своих народов и во всё большей — интересы европейской бюрократии и её кукловодов из закрытых структур мирового управления. Болгария — один из наиболее характерных примеров этого явления.
Господин Милетков, подчёркивая право народа Крыма на самоопределение, говорит от лица простых болгар, и то, что он говорит, очень важно. Ситуация в отношениях России с европейскими странами, чью суверенность пытается узурпировать евросоюзовская бюрократия, складываются сегодня так, что ожидать от европейских политиков первого ряда разумных действий в интересах своих народов не приходится. Значит, как правильно делают власти Крыма и Севастополя, надо делать упор на межрегиональные связи, «народную дипломатию».
Выразителями народных интересов в современной Европе выступают редкие партии европейских народников (или «популистов», как их почему-то называют) и политики, избранные на региональном и муниципальном уровнях. За ними, за такими, как господин Милетков, будущее, потому что политика Брюсселя — это путь дальнейшей быстрой деградации и исчезновения Европы как культурно-исторического явления«, — отметил Михаил Демурин.