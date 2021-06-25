Симферополь, , 11:22 — REGNUM От европейских политиков первого ряда ожидать разумных действий в интересах своих народов не приходится, значит, надо делать упор на межрегиональные связи и «народную дипломатию», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 июня, комментируя высказывания главы посетившей Крым болгарской делегации Пламена Милеткова.

Как сообщалось ранее, Милетков заявил, что признаёт Крым законной частью России. Жители полуострова сделали в 2014 году свой выбор самостоятельно, референдум был легитимным, отметил он.

« Понятие «народная дипломатия», не совсем корректное по своей сути, ибо как таковая дипломатия — удел государства, а не общественности, в современной Европе приобретает всё большую значимость. Дело в том, что суверенитет государств в Европейском союзе размывается, государственные органы всё в меньшей степени выражают интересы своих народов и во всё большей — интересы европейской бюрократии и её кукловодов из закрытых структур мирового управления. Болгария — один из наиболее характерных примеров этого явления.

Господин Милетков, подчёркивая право народа Крыма на самоопределение, говорит от лица простых болгар, и то, что он говорит, очень важно. Ситуация в отношениях России с европейскими странами, чью суверенность пытается узурпировать евросоюзовская бюрократия, складываются сегодня так, что ожидать от европейских политиков первого ряда разумных действий в интересах своих народов не приходится. Значит, как правильно делают власти Крыма и Севастополя, надо делать упор на межрегиональные связи, «народную дипломатию».