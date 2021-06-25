Сеул, , 11:19 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему приостановки совместных военных учений с США с целью улучшения межкорейских отношений. Об этом 25 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального консультативного совета по объединению (NUAC).

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 18 июня среди 1000 человек старше 19 лет, за временную приостановку военных учений выступают 46,6% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 47,3% респондентов.

33,5% участников опроса считают, что наиболее эффективными мерами для возобновления межкорейских отношений являются санкции ООН в отношении КНДР, 23,5% — предоставление вакцины от COVID-19, 19,1% — оказание гуманитарной помощи, 7,6% — временная приостановка военных учений, запланированных на август.

Между тем, 45,5% респондентов сомневаются в том, что межкорейские отношения хоть как-то изменятся, 38,4% — надеются на улучшение отношений, 12,6% — ожидают ухудшения отношений.