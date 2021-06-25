Минск, , 11:12 — REGNUM Из-под стражи освобождены и переведены под домашний арест основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Об этом журналистам сообщили родители задержанных.

Накануне ряд оппозиционных СМИ опубликовали фотографии Протасевича и Сапеги в минском парке. Однако спецслужбы отказывались подтверждать факт освобождения из-под стражи.

Меру пресечения в силу обвинения по белорусскому законодательству следователи и прокуроры изменить не могли ни следователи, ни прокуроры, ни судьи. Остаётся только одно объяснение освобождения — личное распоряжение Александра Лукашенко.

Очевидно, было учтено сотрудничество Романа Протасевича с белорусскими спецслужбами. Оно проявилось также в публичных выступлениях — из СИЗО КГБ его доставляли на записи пропагандистских шоу. Ранее при подобных обстоятельствах был освобождён бывший оппозиционер Юрий Воскресенский.

Напомним, Протасевич и Сапега были задержаны 23 мая в минском аэропорту в результате вынужденной посадки самолёта Ryanair, следовавшего рейсом из Афин в Вильнюс. Поступившее от белорусских авиадиспетчеров сообщение об угрозе минирования оказалось ложным. Западные политики назвали инцидент «актом воздушного пиратства» и применили к официальному Минску санкции.

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