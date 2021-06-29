Июнь 2021 года в России завершается двумя яркими событиями, связанными с молодёжью. 25 июня в онлайн-формате состоялся Всероссийский выпускной. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля. «Безусловно, у каждого из вас свой путь, свои планы. Вы на пороге нового этапа в вашей жизни, больших перемен. Хочу пожелать всем вам удачи — и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учёбе, и в будущей работе», — говорится в поздравлении главы государства. А 27 июня в России отмечается День молодёжи. Посвящённые этому празднику мероприятия прошли в регионах страны в условиях коронавирусных ограничений. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

11:05 25.06.2021 Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников школ и пожелал им удачи в дальнейшей учёбе и работе. Читайте также: Путин обратился с напутствием к выпускникам школ

11:06 25.06.2021 Владимир Путин пожелал выпускникам полностью реализовать свои таланты и способности, никогда не останавливаясь на достигнутом. Он выразил надежду, что молодые люди стремятся к тому, чтобы принести пользу родной стране и её народу.

11:07 25.06.2021 Напомним, Всероссийский выпускной пройдёт 25 июня в онлайн-формате. Такое решение принято на фоне эпидемиологической обстановки в стране. Читайте также: Всероссийский выпускной пройдёт 25 июня в онлайн-формате

11:11 25.06.2021 «Поздравление министра просвещения Сергея Кравцова откроет Всероссийский выпускной — 2021, который мы проведём для всех школьников страны 25 июня», — сообщили ранее в Минпросвещения РФ.

11:17 25.06.2021 Родители выпускников в Бурятии планируют провести выпускные вечера, несмотря на запрет властей из-за неблагополучной эпидситуации. В некоторых школах намерены забронировать для этого развлекательные заведения в пригороде Улан-Удэ, сообщают местные массмедиа. Читайте также: Жители Бурятии планируют подпольные выпускные вечера — СМИ

11:18 25.06.2021 Несмотря на действующие в столице запреты, клубы Москвы и Подмосковья готовятся провести выпускные вечера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили сразу в нескольких клубах. Читайте также: Запрет не для всех: московские клубы готовы провести выпускные

11:28 25.06.2021 В Ульяновской области День молодёжи пройдёт с учетом рекомендаций Роспотребнадзора: на площадках будут раздавать медицинские маски, обрабатывать руки, волонтеры проведут бесконтактную термометрию.

11:31 25.06.2021 Обращение Владимира Путина к выпускникам школ. 25.06.2021 kremlin.ru

11:34 25.06.2021 Почти 6 тыс. выпускников в Хабаровском крае получат аттестаты об окончании школы — традиционные выпускные пройдут в 246 школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Читайте также: В Хабаровском крае в 2021 году выдадут аттестаты почти 6 тыс. выпускников

11:41 25.06.2021 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках акции «Всероссийский выпускной — 2021» 25 июня встретится с лучшими выпускниками общеобразовательных школ региона. Как сообщает краевое министерство образования, мероприятие пройдёт в онлайн-формате. Во встрече примут участие свыше 1000 выпускников из 69 муниципалитетов. Это те ребята, которые намерены в дальнейшем связать свою жизнь с наукой, культурой, спортом. В рамках встречи состоится открытие интернет-портала, на котором собраны идеи лучших выпускников края. Читайте подробнее: Алтайский губернатор встретится с выпускниками в онлайн-формате

11:41 25.06.2021 В Ульяновской области стартовали мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. Они начались с церемонии награждения, также состоятся автогонки и фестивали. Мероприятия организованы с учётом эпидемических требований. Читайте подробнее: В Ульяновске пройдут автогонки и уличные фестивали

11:46 25.06.2021 31% населения Тувы составляют молодые люди в возрасте 14−35 лет — почти 103 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе Красноярскстата, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля молодёжи в республике достигала 37%. Читайте также: В Туве подсчитали уровень безработицы среди молодёжи

12:05 25.06.2021 В современной России к молодёжи относят лиц в возрасте 14−35 лет. Такой возрастной диапазон зафиксирован в федеральном законе о молодёжной политике, уточняет Красноярскстат.

12:07 25.06.2021 В официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 26 июня пройдет традиционная акция «Добрая суббота», приуроченная ко Дню молодежи. 26 июня в честь праздника участники «Большой перемены» проведут экологическую акцию «Молодо — зелено!», которая также станет открывающей для тематического года по версии детей. На фестивале «Большая перемена» 1 июня 2021 года школьники приняли решение о том, что детский тематический год будет посвящен экологии и получит название «Дом, в котором нам жить».

12:08 25.06.2021 Отметим, конкурс «Большая перемена» проходит для учеников 5−7-х классов, 8−10-х классов общеобразовательных школ и для студентов колледжей. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия — страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Мероприятие проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи.

12:08 25.06.2021 27 июня школьники продолжат праздник и проведут онлайн-эстафету «Молодежь меняет мир», в которой расскажут о том, что им удалось сделать значимого для своего города, своей страны или всей планеты, а также поделятся своими грандиозными планами, которые помогут сделать мир лучше.

12:11 25.06.2021 «Основной выпускной ВКонтакте 2021». В программе — музыкальные сеты приглашенных артистов, общение со звездами, интерактивные челленджи, в том числе один от «Большой перемены», веселые задачи от наставников «Большой Перемены», а также прямое включение с выпускником — одним из победителей прошлого сезона «Большой перемены». В конце Выпускной ВК передаст «эстафету» фестивалю «Алые паруса».

12:11 25.06.2021 С 25 по 27 июня пройдут добрые акции: молодежь продолжает работать в рамках развернутых штабов #МыВместе, состоятся выезды в социальные учреждения, приюты для животных, экологические акции и субботники и многое другое.

12:14 25.06.2021 Выпускной. Дарья Антонова © ИА REGNUM

12:23 25.06.2021 В городах Ямала из-за эпидемической обстановки по коронавирусу отменяют общегородские выпускные и празднование Дня молодёжи. Читайте также: В трёх городах Ямала отказались от проведения массовых выпускных

12:26 25.06.2021 В Ростове-на-Дону День молодёжи в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой пройдёт в формате тематических выставок. Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону ко Дню молодёжи откроют тематические выставки

12:31 25.06.2021 В Москве 26 июня начнётся онлайн-эфир «Я молодость», посвящённый Дню молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подробности в материале: Онлайн-эфир «Я молодость» расскажет истории успеха

12:37 25.06.2021 Открытие «Молодёжного волонтёрского центра» состоится в Москве 28 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: В Москве с 28 июня начнёт работу «Молодёжный волонтёрский центр»

12:47 25.06.2021 В школах Ульяновской области выпускные вечера пройдут в очном формате, но на открытых площадках.

12:54 25.06.2021 Победителей конкурса «Молодость Белгородчины» чествовали 25 в июне в Белгороде. Награды в преддверии российского Дня молодёжи вручил врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом: В Белгороде вручили премии победителям конкурса «Молодость Белгородчины»

13:05 25.06.2021 В Удмуртии отменили все праздничные мероприятия, которые были приурочены ко Дню молодежи. Отмена связана с риском распространения инфекции при скоплении большого количества граждан на ограниченной территории. Об этом: В Удмуртии из-за коронавируса отменили празднование Дня молодёжи

13:09 25.06.2021 В Москве запланировано несколько праздничных мероприятий ко Дню молодёжи, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: День молодёжи в Москве: соревнование, экскурсия и викторины

13:23 25.06.2021 Платформа «Россия — страна возможностей» проведет онлайн-тур по стране в честь Дня молодежи. rsv.ru

13:32 25.06.2021 Победитель конкурса «Большая перемена — 2020» представит Иркутскую область на всероссийском выпускном. Мероприятие проводится Минпросвещения России 25 июня в режиме онлайн. Иркутскую область на нем представляет Борис Тарасов, выпускник школы № 55 из Иркутска, победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена-2020», первый председатель регионального детского совета «Большой перемены». По словамБориса, он уже определил путь к своим целям, главная из которых — изменить мир к лучшему. «Сейчас в нашей стране действительно появляются новые возможности для молодежи: встретиться с выдающимися людьми, заработать свой первый миллион, попутешествовать по стране! Важно суметь воспользоваться этими возможностями для достижения своих целей», — считает юноша. Участие в «Большой перемене» помогло определиться с будущей профессией: Борис Тарасов решил поступать в педагогический институт Иркутского госуниверситета, чтобы получить профессию учителя истории и обществознания. Все необходимые экзамены сданы, осталось дождаться результатов по обществознанию.

13:32 25.06.2021 В Ульяновской области в рамках празднования Дня молодёжи состоится фестиваль уличного кино. Он пройдёт вечером 26 июня, сообщает региональное министерство искусства и культурной политики. Читайте также: В Ульяновске пройдёт фестиваль уличного кино

13:57 25.06.2021 Церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера в Ульяновской области состоятся 26 и 27 июня. С учётом пандемии коронавируса они пройдут на открытых площадках при наполняемости не более половины. Кроме того, будут использованы медицинские маски, входной фильтр, безопасная дистанция и ограничено число приглашённых гостей. Читайте также: Выпускные вечера в Ульяновской области пройдут в очном режиме

14:10 25.06.2021 В петербургском Большом концертном зале «Октябрьский» 25 июня состоится бал выпускников «Ленинградский выпускной». Его участниками станут лучшие выпускники школ и учреждений профессионального образования Ленинградской области, обладатели медали «За особые успехи в учении», а также их учителя и родители. «Выпускников ждёт обширная концертная программа с участием звёзд российской сцены», — пообещали в областном правительстве. Трансляцию «Ленинградского выпускного» проведет областной телеканал «ЛенТВ24» в социальных сетях «Одноклассники»; «Вконтакте» и «Facebook».

14:29 25.06.2021 Репетиция праздника выпускников 'Алые паруса'. Санкт-Петербург. 2021 Дарья Драй © ИА REGNUM

14:40 25.06.2021 Красноярскстат подготовил информацию ко Дню молодёжи. По данным статистиков, в Красноярском крае численность молодёжи в возрасте 14−35 лет на начало 2021 года составляла 797 442 человека. Это 28% от всего населения края. Десять лет назад этот показатель был равен 35%. Согласно среднему варианту демографического прогноза, к 2026 году доля этой возрастной группы сократится до 26%, а к 2036 году — возрастёт до 27%.

15:10 25.06.2021 Выпускной вечер. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:06 25.06.2021 Выпускной. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:32 25.06.2021 Выпускной вечер. Дарья Антонова © ИА REGNUM

17:51 25.06.2021 Танцы на выпускном. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:33 25.06.2021 Репетиция праздника выпускников '"Алые паруса». Санкт-Петербург, 2021 г. Дарья Драй © ИА REGNUM

19:55 25.06.2021 В Челябинске на местной телебашне 27 июня включат подсветку, приуроченную ко Дню молодёжи. Она будет фееричной и уникальной, сообщает Челябинский телерадиопередающий центр. Подсветка будет работать с 23:00 до 01:00 по местному времени. Подробности в материале: На челябинской телебашне в День молодёжи включат креативную подсветку

20:36 25.06.2021 Выпускники Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:30 25.06.2021 Праздничный салют. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:03 25.06.2021 На Дворцовой площади Санкт-Петербурга начался самый масштабный выпускной — праздник «Алые паруса». Участие в нём принимают выпускники школ, лицеев, гимназий и средних профессиональных учреждений Петербурга, а также выпускники из Ленинградской области. Ведущие праздника — Иван Ургант и Дарья Александрова. Сначала на Дворцовой состоится большой концерт популярных у молодежи исполнителей, а кульминацией праздника станет проход брига под алыми парусами и красочное свето-пиротехническое шоу. Читайте также: «Алые паруса»: как это будет — фото с репетиции

22:55 25.06.2021 Репетиция праздника выпускников «Алые паруса». Санкт-Петербург, 2021 г. Дарья Драй © ИА REGNUM

06:19 26.06.2021 Более 100 выпускниц пансиона Министерства обороны РФ получили аттестаты об окончании обучения и памятные перстни с гербом учебного заведения. Об этом 25 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте также: Из пансиона воспитанниц Минобороны РФ выпустились более 100 девушек

08:38 26.06.2021 Губернатор Ставрополья встретился с молодежью в «Точке кипения».

08:40 26.06.2021 25 июня в Тюменской области в Культурном центре «Контора Пароходства» состоялся 2-й цикл обсуждений Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Свои предложения в национальный проект внесли участники проектов платформы «Россия страна возможностей» (в том числе Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход») и представители органов студенческого самоуправления Тюменской области.

08:40 26.06.2021 25 июня в Кировской области в преддверии Дня молодежи состоялась встреча молодых активистов региона с губернатором области — Васильевым Игорем Владимировичем. Встреча прошла в формате квиза. Губернатор Кировской области Игорь Васильев встречается с молодыми активистами региона kirovreg.ru

12:36 26.06.2021 26 и 27 июня в День молодежи состоится онлайн-марафон «ЯМолодость» в официальной группе Росмолодежи «ВКонтакте». На мероприятии расскажут о результатах всероссийского сбора идей для включения молодежной повестки во все нацпроекты. Желающие смогут послушать лекции Российского общества «Знание» о благотворительности с актером и кинорежиссером Константином Хабенским, о покорении космоса с летчиком-космонавтом СССР Валентиной Терешковой, о великих географических открытиях с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым прямо с площадки барка «Крузенштерн», об Арктике с губернатором Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и другие интересные темы с именитыми спикерами. Платформа «Россия — страна возможностей» представит истории успеха молодых участников разных по тематике проектов. Также на онлайн-марафоне объявят о завершении первого этапа Всероссийского конкурса для студентов «Твой Ход», количестве зарегистрированных участников и анонсируют начало следующего. До 10 августа студентам предстоит выбрать направление, определиться с личным или командным форматом работы и решить кейс от партнеров.

12:37 26.06.2021 Завершится марафон концертом на Центральной площади набережной Судака. Для жителей и гостей города выступят резиденты арт-кластера «Таврида»: Владимир Бабенко, Илья Аноприев, Ксения Лебедева, Любовь Павлушина, Дмитрий Колоницкий, Apossiona, Dr. Gleb. Также в нём примут участие танцевальный коллектив «Тавриды» и участники образовательного заезда «Новые русские сезоны».

12:41 26.06.2021 В центре Петербурга в ночь на 26 июня 2021 года состоялся самый крупный в России праздник выпускников «Алые паруса». Накануне мероприятия было многократно обещано, что он пройдет при строгом соблюдении эпидемических требований, столь необходимых на фоне резкого роста количества зараженных коронавирусом, распространения новых штаммов и увеличения смертности от COVID-19. О том, как в действительности прошел праздник молодости во время нахлынувшей третьей волны эпидемии — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте подробнее: «Алые паруса» на третьей волне — фоторепортаж из Петербурга Праздник выпускников ''Алые паруса''. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

14:39 26.06.2021 Проведение онлайн-марафона «ЯМолодость» инициировало в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» с 26 по 27 июня в честь Дня молодежи Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь). Читайте подробнее: Российская молодежь подключается к первому онлайн-марафону «ЯМолодость»

18:29 26.06.2021 26 июня в Нижегородской области в рамках фестиваля «Мы — молодые» на площадке «Большой Пикник» прошла неформальная встреча молодежи региона с заместителем губернатора региона Поляковым Егором Николаевичем и мэром г. Нижний Новгород Шалабаевым Юрием Владимировичем.

18:44 26.06.2021 В Иркутской области 26 июня прошли соревнования ко Дню молодёжи по скейтбордингу. Соревнования по скейтбордингу. Иркутская область. Росмолодёжь

19:23 26.06.2021 По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти региона стимулируют развитие креативных индустрий. Так, в Екатеринбурге представлены два проекта, которые помогут в установлении диалога с молодёжью, а также будут способствовать экономическому росту региона. Подробности в материале: Креативные проекты находятся в фокусе внимания свердловских властей

19:41 26.06.2021 26 июня в Чувашской Республике состоялась встреча главы региона Николаева Олега Алексеевича с молодыми людьми. В рамках встречи в формате «открытого диалога» молодежь задала главе республики волнующие их вопросы о перспективах развития молодежной политики в Чувашии. Встреча Олега Николаева с молодёжью. Росмолодёжь

19:46 26.06.2021 В Красноярском крае ко Дню молодёжи председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов в арт-резиденции «Каменка» встретился и пообщался с активной и творческой молодежью края. Дмитрий Свиридов в арт-резиденции «Каменка». Росмолодёжь

20:57 26.06.2021 Традиционный праздник выпускников городских школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, на который, как рассказывают очевидцы, пришло множество людей, не соблюдавших социальную дистанцию и находившихся без масок, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 26 июня в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Лицемеры с двойными стандартами» — в Петербурге прошли «Алые паруса»

07:59 27.06.2021 Губернатор Камчатки Владимир Солодов 26 июня в Долине гейзеров провел интерактивную лекцию по вопросу формирования экологического мышления для 30 школьников и студентов со всей страны, которые победили в конкурсах «Большая перемена» и «Твой ход». Читайте подробнее: Губернатор Камчатки провёл для молодёжи лекцию в Долине гейзеров

14:09 27.06.2021 В рамках проекта «Доверяй, играя» команда футболистов из числа волонтёров, активной молодёжи встретилась на стадионе ФК с командой представителей органов исполнительной власти Липецкой области. Матч, в рамках проекта «Доверяй, играя», чиновники сыграли с молодежью и после матча обсудили, какие проблемы беспокоят молодежь. В состав команды также вошли иностранные студенты, что подчеркивает самую ценность сегодняшнего праздника.

15:45 27.06.2021 Волонтеры-медики приняли участие в организации национального праздника «Ысыах Олонхо — 2021». © Росмолодеж

15:50 27.06.2021 Волонтеры-медики приняли участие в организации национального праздника «Ысыах Олонхо — 2021» 3 © Росмолодеж

17:44 27.06.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил юношей и девушек с Днём молодёжи. Как отметил глава региона, это один из самых любимых летних праздников уральцев. Молодость полна созидательной энергии, творческой инициативы, талантливых идей, стремления осваивать новые горизонты. Подробности в материале: На Среднем Урале создана эффективная система поддержки молодёжи

17:47 27.06.2021 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 июня, в День молодёжи, встретился с инициаторами проекта «Лето на заводе», которые второй год занимаются оживлением территории старинного завода в центре Сысерти, а также с авторами других новых креативных идей. Встреча прошла на территории бывшего железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских, который оставался заброшенным последние несколько десятков лет. Понимая, что старинный объект не вернуть к жизни как промышленную площадку, несколько молодых людей, заручившись поддержкой губернатора Евгения Куйвашева и главы Сысерти Дмитрия Нисковских, приняли решение преобразовать его в креативное пространство. Они уже создали здесь летнюю инфраструктуру, одинаково нужную и интересную жителям города и туристам: летний коворкинг, амфитеатр, фудкорт, площадку для ярмарок и так далее. Предполагается, что на следующем этапе преобразования коснутся и самого завода. Читайте подробнее: Свердловский губернатор приехал к молодёжи на завод Евгений Куйвашев в Сысерти gubernator96.ru

18:29 27.06.2021 С энергией молодости не сравнится ничего. Это время смелых экспериментов, поиска себя, свободы от стереотипов, время, когда всё по плечу и ничего не страшно, заявил уральский полпред Владимир Якушев в своём поздравлении ко Дню молодёжи. Подробности в материале: Уральский полпред поздравил молодёжь с праздником

07:45 28.06.2021 Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских в рамках Дня молодёжи наградил представителей активной молодёжи и анонсировал всероссийскую студенческую стройку в Димитровграде. Читайте также: Русских рассказал о всероссийской студенческой стройке в Димитровграде

07:51 28.06.2021 В Югре в плачевом состоянии находится парк, который год назад был благоустроен в рамках национального проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта по ХМАО. О том, что в посёлке Горноправдинске разрушается новый парк, местные жители говорят и пишут в социальных сетях с момента, когда сошёл снег. Идею парка разрабатывали дети посёлка, их чаяния легли в основу проекта. Здесь были запланированы фотозона, фонтан и скейт-площадка. «Почти десять миллионов потрачено на этот парк, впереди ещё работы на столько же. Но пока результат таков, что не знаешь, то ли плакать, то ли ругаться. И если все мечты выглядят таким образом, пусть они лучше не сбываются», — приводит общее мнение жителей Горноправдинска эксперт ОНФ в Югре Татьяна Иванова. Читайте подробнее: В Югре рушатся надежды молодёжи в разбитом «Парке мечты»

08:00 28.06.2021 В Экономической гимназии Хабаровска выпускники оставили капсулу с посланием времени, которую вскроют в 2041 году. Читайте подробнее: В Хабаровске выпускники заложили памятную капсулу времени

08:54 28.06.2021 27 июня в честь празднования Дня молодёжи состоялась встреча Врио Главы РСО-Алания с инициативной и активной молодёжи республики. Участниками мероприятия стали руководители молодежных общественных организаций, представители научной, творческой молодёжи и студенческого сообщества, молодые бизнесмены, ответственные за молодежную политику в районах и учебных заведениях республики, а также финалисты конкурсов и мероприятий АНО «Россия — страна возможностей».

08:55 28.06.2021 27 июня состоялась встреча молодых активистов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с губернатором региона Натальей Владимировной Комаровой. В рамках встречи ребята и губернатор прошли мастер-класс по линогравюре.

09:26 28.06.2021 Выпускники школ Камчатки бесплатно посетят Долину гейзеров, такое решение принял губернатор края Владимир Солодов. Читайте подробнее: Выпускникам школ Камчатки подарили бесплатные экскурсии в Долину гейзеров

10:07 28.06.2021 Платить на Ямале молодым людям северную надбавку с первого дня работы предложил директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый. Об этом чиновник сообщил в своём Instagram-аккаунте. Читайте также: Молодым ямальцам намерены платить северные надбавки с первого дня работы

11:03 28.06.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с выпускниками школ, будущими абитуриентами, которые набрали 99 и 100 балов при сдаче ЕГЭ (Единого государственного экзамена). Он поздравил бывших школьников с высокими достижениями в учебе. Об этом: Врио главы Мордовии встретился с выпускниками школ

11:49 28.06.2021 Открытый разговор Губернатора Московской области со школьниками и выпускниками [Рассадникова Татьяна Сергеевна © Росмолодежь].

12:37 28.06.2021 В России отсутствует федеральный запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Все мероприятия, все крупные мероприятия, они проводятся. Никаких прямых запретов на производство таких мероприятий нет. Решения принимаются руководством города, руководством региона на основе рекомендаций и требований санитарных властей», — сказал Песков. По его словам, рекомендации со стороны региональных санитарных врачей «были сформулированы и в Санкт-Петербурге, они реализовались на месте».

12:44 28.06.2021 29 июня в Казани на площадке перед стадионом «Казань Арена» впервые пройдет общегородской выпускной вечер. Гостями праздника станут 5766 выпускников казанских школ. Праздничное мероприятие начнется в 18:00. Для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. На сцене выступят музыкальная группа «Мальбэк и Сюзанна», победитель второго сезона телевизионного шоу «Песни» рэпер Slava Slame, вокально-инструментальная группа «Волга-Волга», а также звезда татарской эстрады Гульназ Батталова. В этот вечер выпускники вместе со сводным хором в режиме караоке под аккомпанемент оркестра Sforzando и рок-группы A-class исполнят композицию «Куда уходит детство». Кульминацией вечера будет традиционный школьный вальс. Его исполнят 150 танцевальных пар под пение сводного хора из 600 девятиклассников, а затем в небо запустят сотню голубей как символ свободы и вступления в новый этап жизни. На вечере также пройдет награждение лучших учеников, среди которых многочисленные победители всероссийских и международных профильных олимпиад. Праздник закончится в 21:30 красочным салютом.

12:44 28.06.2021 На протяжении последних 12 лет в Казани для выпускников школ проводился общегородской последний звонок. Этот праздник традиционно проходил в мае перед началом сдачи единого государственного экзамена.

12:59 28.06.2021 В Оренбургской области выпускники школы, расположенной на территории Оренбургского района, получили аттестаты, в которых допущена ошибка. Об этом сообщает портал orenday.ru. При изготовлении документа пропущенной оказалась одна буква в слове «Оренбургского». Аналогичная ошибка закралась и в печать муниципального образования. Образовательное учреждение заказало новые аттестаты. Администрация школы уверяет, что выпускники успеют подать документы в вузы и ссузы.

13:02 28.06.2021 В Чебоксарах в День молодёжи состоялся фестиваль молодёжной культуры «ЧебФест-2021» Подробности в материале: В Чебоксарах прошёл фестиваль молодёжной культуры

14:25 28.06.2021 Турнир по стрельбе из лука, приуроченный ко Дню молодёжи. г. Сунжа, Республика Ингушетия. [Рассадникова Татьяна Сергеевна © Росмолодеж]

15:08 28.06.2021 Молодые люди. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

15:15 28.06.2021 Имена тех, кто совершил подвиг во имя России, нанесены на стены Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Быть достойными своих славных предков пожелал 28 июня выпускникам военных вузов РФ президент Владимир Путин. «Будьте достойны этой чести, достойны наших предков», — заявил Путин на встрече с выпускниками военных организаций высшего образования. Читайте также: Путин пожелал военным выпускникам равняться на имена в Георгиевском зале

16:30 28.06.2021 Игорь Васильев наградил кировчан за достижения в молодежной политике. Источник: kirovreg.ru

17:52 28.06.2021 «Молодёжка ОНФ» отмечает День молодёжи. Источник: onf.ru

18:35 28.06.2021 Петербургские выпускники 2021 года заслужили проведения праздника «Алые паруса» в очном формате, показав высокие результаты на ЕГЭ. Об этом 28 июня в радиообращении к горожанам заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он настаивает на том, что были приняты все меры, чтобы сделать проведение «Алых парусов» безопасным для его участников. Об этом: Беглов объяснил проведение «Алых парусов» в условиях пандемии

19:28 28.06.2021 Капсулу с посланием времени оставили в Экономической гимназии для выпускников 2041 года. Хабаровск. Источник: khv27.ru

20:40 28.06.2021 Прогулка. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

21:55 28.06.2021 Волонтеры-медики помогли в организации праздника «Ысыах Олонхо — 2021». Татьяна Рассадникова © Росмолодежь

22:47 28.06.2021 Горожане фотографируют бриг «Россия» во время генеральной репетиции праздника «Алые паруса». Дарья Драй © ИА REGNUM