Тюмень, , 11:02 — REGNUM В правительстве Тюменской области новое назначение. Директором регионального департамента потребительского рынка и туризма с 25 июня 2021 года назначена Мария Трофимова, сообщает оперштаб.

Мария Трофимова Оперативный штаб Тюменской области

Мария Трофимова родилась в 1983 году. Она окончила Тюменский государственный университет.

Ранее она возглавляла ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Мария Трофимова более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона.