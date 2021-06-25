Тюмень, 25 июня 2021, 11:02 — REGNUM В правительстве Тюменской области новое назначение. Директором регионального департамента потребительского рынка и туризма с 25 июня 2021 года назначена Мария Трофимова, сообщает оперштаб.
Мария Трофимова родилась в 1983 году. Она окончила Тюменский государственный университет.
Ранее она возглавляла ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Мария Трофимова более 15 лет работает в исполнительных органах власти и государственных учреждениях региона.