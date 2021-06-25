Киев, , 11:03 — REGNUM Бывший президент Украины, лидер фракции «Европейская солидарность» в Раде нынешнего созыва Петр Порошенко до сих пор не может осознать, что он «уже не является кем-то в политике».

Об этом заявил нынешний президент страны Владимир Зеленский в телеинтервью, которые вышло в эфир вечером 24 июня.

Зеленский подчеркнул, что Порошенко ему не интересен сейчас, и не был интересен, даже когда он ещё был президентом.

«Сначала мы его поддерживали, желали изменений в Украине. Он уже не является кем-то в политике, но, к сожалению, он не готов это осознать», — сказал он.

Президент считает, что Порошенко на должности президента лишь зарабатывал на войне в Донбассе, вместе с лидером «оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«И все эти страшные записи, телефонные звонки (речь, вероятно, о расследовании проекта «Бигус.инфо» — ИА REGNUM) — это государственная измена, и то, что он сделал, когда все полномочия по переговорам предоставил Медведчуку — это говорит о том, что никто не был заинтересован в окончании войны. Люди делали деньги», — констатировал Зеленский.

Он отметил, что Порошенко и его окружение перешли не красные, а «кровавые линии» — то есть они зарабатывали на смерти украинских военных. Зеленский добавил, что это его личное мнение, а не приговор суда.

ИА REGNUM напоминает, что «пленки Бигуса» — это расследования украинского журналиста Дениса Бигуса, лидера проекта Bihus.Info, касающиеся событий на Украине в 2014—2016 гг., и основанные на записях переговоров ряда топ-политиков того периода. За последний месяц было обнародовано сразу несколько таких «плёнок», проливающих свет на деятельность на тот момент президента Порошенко и премьера Яценюка.