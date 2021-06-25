Санкт-Петербург, 25 июня, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурге Александр Беглов считает, что в новой волне распространения коронавирусной инфекции виноваты те, кто пренебрегает соблюдением простых эпидемических правил и отказывается прививаться, заражая других людей и запуская цепочки распространения болезни. К таким лицам Беглов призвал относиться с «нулевой толерантностью».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

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«Мы должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью, потому что это не только вред для себя, для своих близких, окружающих, это еще и нагрузка на здравоохранение», — сказал Беглов в эфире телеканала «78».

Он подчеркнул, что преодоление эпидемии зависит не только от действий властей, но является результатом «консолидированных действий и жителей, и власти».

Для улучшения ситуации необходимо активизировать участие горожан в прививочной кампании. А для того, чтобы оказать помощь всем уже заболевшим, до конца недели в Петербурге будет развернуто в общей сложности до 10 тыс. коек под лечение COVID-19 и внебольничной пневмонии.

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По словам Беглова, в Петербурге распространяется более заразный индийский штамм коронавируса, который требует более длительного лечения.

«Раньше больной выписывался быстрее, а сегодня он лечится более длительно. Вовремя не обращаются и тяжелее болеют. Многие, кто сегодня лежит в больницах, думали, что их не коснется эта проблема. У них было время, чтобы привиться, у них были возможности сделать это бесплатно в любое время, но это время было упущено. Теперь они расплачиваются своим здоровьем, причем не только своим, но и здоровьем других людей», — сказал Александр Беглов.