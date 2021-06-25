Стокгольм, , 10:58 — REGNUM С каждым днем в Швеции увеличивается вероятность того, что в стране состояться внеочередные парламентские выборы, после того как Риксдаг вынес премьер-министру Стефану Лёвену вотум недоверия. Таково мнение группы экспертов, которая участвовала в вечерней программе Aktuellt на телеканале SVT 24 июня.

«Трудно представить себе какое-либо другое реалистичное решение», — констатировал Ларс Лейонборг, бывший лидер «Народной партии» (ныне «Либералы»).

«Шведы этого не хотят, политики тоже не хотят — но мы все равно мы их получим», — отметил главный редактор политических новостей газеты Aftonbladet Андерс Линдберг.

Отметим, что решение Стефаном Лёвеном о проведении внеочередных выборов в Риксдаг должно быть принято не позднее 29 июня.