Стокгольм, , 10:59 — REGNUM «Социал-демократы» полностью сменили политический курс и готовятся к избирательной кампании в преддверии возможных внеочередных выборов, после того как Риксдаг вынес вотум недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену. Об этом в эфире радиостанции Sveriges Radio сообщил председатель Молодежной организации Социал-демократов Швеции (SSU) Филип Ботстрём.

«Мы находимся на низком старте, чтобы начать молниеносную предвыборную кампанию», — отметил Ботстрём.

По словам Бострёма, «Социал-демократы» готовились к возможным внеочередным выборам еще с весны прошлого года. В ходе предвыборной кампании основное внимание будет уделяться принятию осеннего проекта бюджета и изменению отношения других партий к «Шведским демократам».

Читайте развитие сюжета: SVT: Швеция неминуемо столкнется с внеочередными парламентскими выборами