Стокгольм, , 11:01 — REGNUM Вечером 24 июня гостем шведского телеканала SVT стала партийный секретарь «Либералов» Джуно Блум. В свою очередь политик резко раскритиковала лидера «Центристов» Анни Лёф за перекладывание ответственности за продолжающийся политический кризис в Швеции.

«Центристы испытывают потребность возложить всю ответственность на Либералов. «Это легкомысленно и недостойно», — заявила Блум.

По словам партийного секретаря, «Либералы» пытались связаться с «Левыми», «Центристами» и «Социал-демократами» в минувшие выходные до вынесения вотума недоверия премьер-министру Швеции Стефану Лёвену.

«Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы выполнить Январское соглашение», — отметила Блум, подчеркнув, что от остальных партий ответа так и не последовало.

«Это недостойная политическая игра», — добавила Блум.

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