Сеул, , 10:53 — REGNUM Южнокорейский учёный-социолог, почётный профессор Сеульского государственного университета Чон Чжин Сон переизбрана в состав Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации на второй четырёхлетний срок. Об этом 25 июня сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейский учёный продолжит работать в комитете, которому поручено следить за выполнением Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, до 2026 года.

Известно, что из 182 участников выборов за переизбрание представительницы Южной Кореи проголосовал 141 человек.

В МИД Южной Кореи отметили, что с переизбранием профессора Чон Чжин Сон правительство страны получит возможность активизировать усилия по защите прав человека во всём мире.