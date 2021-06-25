Сыктывкар, 25 июня, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Молочный завод из Коми, выступавший крупным поставщиком продукции по государственным заказам, обратился в арбитраж региона с иском о своей несостоятельности. Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Истцом и ответчиком в деле выступает ООО «Корткеросский молочный завод». Заявление подано 24 июня 2021 года. Основанием заявлены долги в размере 19 547 716,58 рубля.

По открытым данным, завод был поставщиком в свыше 600 госконтрактах на общую сумму более 132 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в августе 2006 года, прописан в селе Корткерос. Директор с июля 2020 года — Мария Сутягина. Уставный капитал — более 333 тыс. рублей. Владельцы — Евдокия Касперских с долей 75% и Андрей Люосев. В компании на начало 2021 года числилось 30 сотрудников.

Напомним, ранее иск о банкротстве получил старейший молочный завод Калужской области.