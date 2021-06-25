Посёлок Антропово, Костромская область, 25 июня, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Антроповском районе Костромской области вторые сутки тушат крупный лесной пожар. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.

ГУ МЧС по Костромской области Пожар в лесу

По данным на вечер 24 июня специалистам удалось локализовать возгорание на площади 60 гектаров.

Как ранее писало ИА REGNUM, лесной пожар заметили днём 23 июня. Тушение осложняется удалённостью очага возгорания от населенных пунктов и дорог более чем на 100 километров.

Для того чтобы добраться до огня, сотрудникам лесничества и пожарно-химической станции пришлось прорубить 15-километровую дорогу. В тушении задействованы 47 человек и 20 единиц техники. Вероятнее всего причиной возгорания в лесу стали сухие грозы. Всего с начала летнего сезона 2021 года в Костромской области случилось 9 природных пожаров.