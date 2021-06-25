Вашингтон, , 10:58 — REGNUM США готовы помочь с поддержкой Минского процесса по Украине, однако всё зависит от желания России. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью немецкому журналу Spiegel, опубликованному 25 июня.

Он отметил, что в 2015 и 2016 годах руководство США согласилось считать «нормандский формат», то есть переговоры РФ, ФРГ, Франции и Украины, основной платформой для решения украинского кризиса. Минские переговоры были лучшим вариантом продвижения, но их результаты не выполнила по большей части Россия.

Эту ситуацию, добавил Блинкен, президент США Джо Байден обсудил с лидерами России, Германии и Франции. Позиция Вашингтона при этом состояла в следующем.

«Если Россия всерьёз заинтересована наполнить жизнью «Минск» и если мы можем в этом помочь, то мы будем на 100% готовы к этому», — подчеркнул дипломат, не пояснив подробнее свои слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Украины заявил о возможном «переломном моменте» в урегулировании конфликта в Донбассе из-за замены модераторов от ОБСЕ.

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