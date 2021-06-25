Киев, , 10:51 — REGNUM Обе партии в Конгрессе США выражают «очень мощную» поддержку в вопросе предоставления Украине дополнительной оборонной помощи, включая и летальное оружие.

Об этом украинскому государственному информагентству «Укринформ» заявил член комитета по вопросам Вооруженных сил палаты представителей США конгрессмен Даг Ламборн. Комментарий опубликован сегодня, 25 июня.

По словам Ламборна, в Конгрессе считают, что такое решение должно удержать Россию от действий, «которые могут ухудшить ситуацию».

«Помощь Украине оборонного характера, включающая летальное оружие, является лучшим способом, который позволяет продвигаться дальше в сдерживании российской агрессии… Украина является важным союзником в регионе, и стремление украинцев к свободе должно быть удовлетворено», — заявил конгрессмен.

ИА REGNUM напоминает, что в телеинтервью 24 июня президент Зеленский заявил, что в ходе визита в США одной из главных тем для обсуждения с президентом Байденом будет увеличение военной помощи. Более того, Зеленский пообещал, что военная помощь США точно будет увеличена.

До этого Белый дом подтвердил, что Украина в полном объеме получила помощь оборонного характера, утвержденную на 2021 финансовый год, в размере $275 млн.