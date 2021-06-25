Москва, , 10:36 — REGNUM Вашингтон не готов отказаться от «деструктивной практики» невыдачи виз сотрудникам российских загранучреждений. Об этом 25 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он отметил, что эта тема обсуждалась до саммита глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена и во время встречи. «У нас нет пока никакого движения в этом вопросе навстречу американцам», — сказал замминистра.

Он добавил, что Россия не намерена препятствовать командированию сотрудников посольства США в Москве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сказал, что Москва и Вашингтон продолжат обсуждать вопросы, связанные с выдачей виз.

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