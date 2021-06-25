Киев, , 10:37 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что последний раз общался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в 2020 году. Об этом украинский лидер рассказал 25 июня в интервью телеканалу «1+1».

Как указал Зеленский, последний раз он говорил с белорусским лидером после того, как в июле 2020 года стало известно о задержании в Белоруссии 33 граждан России.

«Я позвонил Александру Григорьевичу, я его предупредил, я сказал, что готов передать всю полную информацию касательно этих людей», — сказал он.

Также Зеленский отметил, что Лукашенко заверил его в том, что сможет разобраться в этой ситуации.

«Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа», — добавил украинский президент, указав, что в настоящее время он не общается со своим белорусским коллегой.

Напомним, в июле 2020 года власти Белоруссии заявили о задержании 33 граждан России, которых, как сообщал белорусский СК, подозревали в подготовке массовых беспорядков в республике накануне выборов президента в республике.

Затем Киев потребовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению властей Украины, с их участием в конфликте в Донбассе, а 14 августа в Генпрокуратуре РФ сообщили, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Еще один гражданин, также имеющий белорусское гражданство, остался на территории республики.