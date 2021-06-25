Ярославль, 25 июня, 2021, 10:31 — ИА Регнум. КПРФ на общероссийском съезде партии утвердила списки кандидатов в Госдуму России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarkprf.ru Роман Лябихов (слева) и Александр Воробьев

От Ярославской области по одномандатным округам будут выдвинуты местные политики. В 194 «ярославском» округе кандидатом стала депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова. В 195 округе, включающем в себя второй по величине город области Рыбинск, выдвинут депутат Рыбинского муниципального совета Олег Леонтьев. Если Кузнецова ранее участвовала в федеральных кампаниях от КПРФ, то для Леонтьева это будет первый подобный опыт.

А вот шансы получить мандат депутата Госдумы от КПРФ по партийным спискам вновь получил не местный. Им стал действующий депутат Госдумы Роман Лябихов. До избрания в думу, по данным Википедии, он занимался «реализацией крупных девелоперских проектов в Москве и Московской области». Лябихов возглавил партийный список КПРФ по трём областям — Ярославской, Костромской, Владимирской и Ивановской. Вслед за ним в списке идут первые секретари региональных партийных отделений — Александр Воробьёв (Ярославль), Антон Сидорко (Владимир), Валерий Ижицкий (Кострома) и Александр Бойков (Иваново).

В Ярославской области Лябихов практически неизвестен, но может выиграть выборы благодаря активности коммунистов на местах.