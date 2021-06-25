Киев, , 10:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телеинтервью вечером 24 июня назвал ключевые темы, которые он намерен обсудить с лидером США Джо Байденом в ходе визита в Вашингтон.

По его словам, это сотрудничество в оборонной сфере, ситуация с безопасностью в Донбассе и в Черноморском регионе, проект «Северный поток-2», сотрудничество с МВФ и проведение экономических реформ.

«Я еще раз подтвержу, что безопасность — это вопрос не только ПДЧ, это вопрос наших двусторонних отношений, вопрос оборонного меморандума между нашими странами», — отметил украинский президент.

Кроме того, по его словам, речь пойдет об увеличении военной помощи.

«Сегодня уже есть официальный ответ Белого дома, где они говорят, что это информация о замораживании помощи — чистый фейк. Военная помощь точно увеличена», — подчеркнул Зеленский.

Говоря об экономической составляющей, он подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка МВФ, поэтому нужна помощь США в данном вопросе.

ИА REGNUM отмечает, что 24 июня глава офиса президента Украины Андрей Ермакпровел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, в ходе которого собеседники обсудили детали предстоящего визита Зеленского в США. Визит должен состояться в июле, точные даты пока что неизвестны.