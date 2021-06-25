Москва, , 10:29 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее единый порядок межведомственного взаимодействия при предоставлении госуслуг. Об этом 25 июня сообщает сайт правительства.

Новые правила распространяются на федеральные, региональные, а также местные органы власти, внебюджетные фонды и МФЦ. По ним обработка запроса, направляемого одним ведомством в другое, не должно превышать 48 часов. При этом в отдельных случаях допускается использование бумажных носителей.

Регламентируется время, которое требуется для получения сведений при запросе госоргана из баз данных. Оно не должно превышать двух секунд.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.