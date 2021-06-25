Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Выборы в органы самоуправления в Грузии скорее всего назначат на 2 октября. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 24 июня сообщил журналистам депутат парламента страны, лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Он рассказал, что прошла встреча депутатов от оппозиции и представителей правящей партии «Грузинская мечта». Представители большинства настаивают на том, чтобы провести выборы как можно раньше, хотя оппозиционные депутаты призывали перенести их на более поздний срок.

«Грузинская мечта» хочет, и она подтвердила нам, чтобы выборы состоялись 2 октября», — сказал Вашадзе.

Лидер блока добавил, что представители оппозиции выступили с предложением закрепить в избирательном законодательстве правило определения точной даты дня голосования, чтобы исключить споры в будущем.

Стоит отметить, что от итогов местных выборов в Грузии зависит, когда пройдут следующие выборы в парламент страны. Если «Грузинская мечта» наберёт на них менее 43% голосов, то в 2022 году должны пройти досрочные парламентские выборы.

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