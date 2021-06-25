Вашингтон, 25 июня 2021, 10:20 — REGNUM Президент США Джо Байден чуть не оставил без внимания обрушение многоквартирного дома в штате Флорида во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает New York Post.
По завершении общения с прессой Байден заявил, что ему нужно «садиться в свой вертолет», давая понять, что мероприятие окончилось, когда вице-президент страны Камала Харрис подошла к американскому лидеру и сказала ему что-то. После этого Байден продолжил пресс-конференцию, говорив уже об этой трагедии.
Далее президент сказал, что пошлет на это место федеральную помощь, если она потребуется, но он ждал официального запроса от губернатора Флориды Рона ДеСантиса.
Накануне в пригороде Майами Сёрфсайде произошло частичное обрушение многоэтажного здания. На данный момент пропавшими без вести считаются 99 человек.