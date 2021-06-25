Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Президент США Джо Байден чуть не оставил без внимания обрушение многоквартирного дома в штате Флорида во время пресс-конференции в Белом доме, сообщает New York Post.

По завершении общения с прессой Байден заявил, что ему нужно «садиться в свой вертолет», давая понять, что мероприятие окончилось, когда вице-президент страны Камала Харрис подошла к американскому лидеру и сказала ему что-то. После этого Байден продолжил пресс-конференцию, говорив уже об этой трагедии.

«О да. Прошу прощения», — сказал Байден. — Да, спасибо, мадам вице-президент».

Далее президент сказал, что пошлет на это место федеральную помощь, если она потребуется, но он ждал официального запроса от губернатора Флориды Рона ДеСантиса.

«Мы самым пристальным образом следим за ситуацией», —Байден.

Накануне в пригороде Майами Сёрфсайде произошло частичное обрушение многоэтажного здания. На данный момент пропавшими без вести считаются 99 человек.