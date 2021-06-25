Сеул, , 10:12 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Мун Чжэ Ина. Об этом 25 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 22 по 24 июня среди 1002 человек старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 40%, что на 2% больше, чем неделю назад.

Прошло 16 недель с тех нор, как показатель вновь вырос до отметки 40%. Отметим, что минимальный уровень поддержки (29%) был зафиксирован в пятую неделю апреля.

Не одобряют деятельность президента 51% респондентов, что на 2% меньше по сравнению с опросом, проведённым на прошлой неделе. От ответа воздержались 9% опрошенных.