Киев, , 10:12 — REGNUM Украина сама виновата в том, что долгие годы не может продвинуться в направлении интеграции в НАТО, заявил президент страны Владимир Зеленский в телеинтервью вечером 24 июня.

Зеленский пояснил, что интеграция в НАТО — это, в первую очередь, вопрос безопасности, а украинские политики много лет использовали его как политический вопрос.

«Мы и сами в некоторых вещах виноваты, я считаю… Мы раньше оказывали неправильное давление — действовали не конкретно, а просто показывали, что есть такая адженда. Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии», — констатировал президент.

По его мнению, сейчас Украина нуждаемся в поддержке, в конкретных действиях «и стран Альянса, и США». Также Зеленский отдельно подчеркнул, что отношения Украины и НАТО, в том числе предоставление Киеву Плана действий по членству (ПДЧ) — это не вопрос для обсуждения с Россией.

ИА REGNUM напоминает, что 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет «красной линией» для Москвы. Он добавил, что Москву волнует разговор о том, что Украине может быть предоставлен План действий по членству.