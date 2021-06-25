Акатуй в Чувашии посвятили окончанию сева и Сурскому рубежу
Чебоксары, 25 июня, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Чувашии 24 июня прошёл Всечувашский праздник Акатуй. Он впервые состоялся на новой площадке и стал одним из главных событий Дня Республики. В чувашских подворьях, помимо представления национального быта, особое место было уделено инсталляциям в честь строителей оборонительных рубежей. Открывая торжественную церемонию, президент Чувашского национального конгресса (ЧНК), депутат Госсовета Николай Угаслов отметил, что республика на одной площадке отмечает два праздника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В девятом Всечувашском Акатуй, который отмечается после завершения посевной при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приняли участие творческие коллективы из Казахстана, Белоруссии, а также восьми регионов России — всего более 120 человек.
В этнопарке «Амазония», который стал новой локацией праздника, развернулись чувашские подворья, где можно было ознакомиться с историей, культурой и традицией чувашского народа, приобрести сувенирную продукцию, станцевать вместе с фольклорными ансамблями и принять участие в народных играх.
Открывая мероприятие, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что Акатуй является «естественным и неотъемлемым фактором проявления культурной самобытности и традиций чувашского народа». И символизирует «единение пашни и плуга, а также благодарное обращение земледельца к матери-земле и родной природе».
Президент ЧНК Николай Угаслов в своём поздравлении подчеркнул, что 24 июня Чувашия отмечает «два больших праздника».
Отметим, что в народных чувашских подворьях также были представлены инсталляции, посвящённые Году трудового героизма строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который отмечается в 2021 году.
Отметим, что в народных чувашских подворьях также были представлены инсталляции, посвящённые Году трудового героизма строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который отмечается в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, акатуй в переводе с чувашского языка означает «праздник, свадьба плуга», посвященный земледелию и приуроченный к окончанию посевных работ. В этот день жители готовили национальные блюда, песни и танцевали, совершали различные обряды для хорошего урожая.