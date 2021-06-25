Чебоксары, 25 июня, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Чувашии 24 июня прошёл Всечувашский праздник Акатуй. Он впервые состоялся на новой площадке и стал одним из главных событий Дня Республики. В чувашских подворьях, помимо представления национального быта, особое место было уделено инсталляциям в честь строителей оборонительных рубежей. Открывая торжественную церемонию, президент Чувашского национального конгресса (ЧНК), депутат Госсовета Николай Угаслов отметил, что республика на одной площадке отмечает два праздника, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов, глава Чувашии Олег Николаев и депутат Госдумы Леонид Черкесов с детьми на Акатуе

В девятом Всечувашском Акатуй, который отмечается после завершения посевной при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, приняли участие творческие коллективы из Казахстана, Белоруссии, а также восьми регионов России — всего более 120 человек.

В этнопарке «Амазония», который стал новой локацией праздника, развернулись чувашские подворья, где можно было ознакомиться с историей, культурой и традицией чувашского народа, приобрести сувенирную продукцию, станцевать вместе с фольклорными ансамблями и принять участие в народных играх.

ИА REGNUM Перед церемонией награждения на Акатуе

Cap.ru Президент Чувашского национального конгресса, депутат Госсовета Николай Угаслов

Открывая мероприятие, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что Акатуй является «естественным и неотъемлемым фактором проявления культурной самобытности и традиций чувашского народа». И символизирует «единение пашни и плуга, а также благодарное обращение земледельца к матери-земле и родной природе».

Президент ЧНК Николай Угаслов в своём поздравлении подчеркнул, что 24 июня Чувашия отмечает «два больших праздника».

«Один — наш День Республики, второй — чувашский народный праздник Акатуй», — сказал Угаслов, подчеркнув, что праздник объединяет народ, даёт силы и помощь.

ИА REGNUM Инсталляция, посвящённая Сурскому рубежу

ИА REGNUM Инсталляция в честь Года трудового подвига строителей Сурского рубежа

ИА REGNUM Инсталляция, посвящённая Сурскому рубежу6

Отметим, что в народных чувашских подворьях также были представлены инсталляции, посвящённые Году трудового героизма строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который отмечается в 2021 году.

Отметим, что в народных чувашских подворьях также были представлены инсталляции, посвящённые Году трудового героизма строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который отмечается в 2021 году.

ИА REGNUM На Акатуе пели и плясали

ИА REGNUM Акатуй в Чувашии

Как сообщало ИА REGNUM, акатуй в переводе с чувашского языка означает «праздник, свадьба плуга», посвященный земледелию и приуроченный к окончанию посевных работ. В этот день жители готовили национальные блюда, песни и танцевали, совершали различные обряды для хорошего урожая.