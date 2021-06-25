Минск, , 09:56 — REGNUM Гражданка России Софья Сапега, которая была задержана вместе с экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Романом Протасевичем во время экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске 23 мая, переведена под домашний арест. Об этом 25 июня сообщили «Русской службе Би-би-си» родители задержанной.

По словам родителей Сапеги, их дочь в настоящее время живет одна в съёмной квартире в Минске.

«Мы находимся в шоке», — заявил отчим Софьи Сергей Дудич. При этом указывается, что такое решение стало неожиданностью для родителей задержанной.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил, что гражданка России София Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, может остаться под арестом после 23 июля.