Ярославль, 25 июня, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Ярославской области в период аномальной жары 4 человека утонули, ещё 1 выпал из окна. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Pixabay.com Термометр

Первые жертвы появились сразу же с приходом жары в регион. 18 июня в Любиме Ярославской области в реке Уча утонул 8-летний ребёнок, предположительно оставленный без присмотра в воде.

23 июня во время отдыха на Прусовских карьерах в Ярославском районе утонул 21-летний житель области, его тело было обнаружено водолазами. Также в этот день в посёлке Дубки Переславского района в пруду было обнаружено тело 4-летнего ребёнка, оставленного без присмотра взрослых.

24 июня в Ярославле в доме на улице Пирогова из открытого окна, облокотившись на москитную сетку, выпал 4-летний ребёнок. С тяжёлыми травмами он был доставлен в больницу, а 25 июня стало известно о его гибели. В этот же день на Прусовских карьерах, как сообщает портал ЯрНьюс, мужчина спас от утопления купавшегося 14-летнего подростка.

Следственное управление СКР по Ярославской области и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области призывают всех родителей быть бдительными и не забывать правил безопасности. Детей нельзя оставлять без присмотра, особенно на водоёмах и дома при открытых окнах.