Санкт-Петербург, 25 июня, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Во время проведения праздника выпускников «Алые паруса» вечером 25 июня будут временно закрыты несколько станций Петербургского метрополитена вблизи места проведения праздника. В то же время метро в целом будет работать всю предстоящую ночь.

Дарья Драй ИА REGNUM Наземный вестибюль станции метро Горьковская

Как сообщили в городском комитете по транспорту, с 21:00 25 июня до 01:00 26 июня в интересах безопасности будут закрыты для входа и выхода пассажиров второй вестибюль станции «Невский проспект», станция «Горьковская», станция «Адмиралтейская», первый и второй вестибюль станции «Спортивная». Поезда не будут останавливаться на этих станциях.

Метрополитен будет осуществлять движение поездов в круглосуточном режиме с ночными интервалами движения от 4 до 7 минут

Наземный общественный транспорт также подключится к ночным перевозкам. Автобусные маршруты №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142 и 154 будут перевозить пассажиров в период с 00:00 до 06:00 часов (с интервалом движения не более 30 минут), как и троллейбусный маршрут № 46 (с интервалом движения не более 30 минут).

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что на «Алые паруса» будут допущены только выпускники и сопровождающие их лица из учебных заведений. Для каждой группы выпускников отведены места на набережных Невы.

Акватория Невы уже закрыта для всех судов, кроме брига «Россия». Движение на центральных улицах и мостах начнут ограничивать с 12 часов 25 июня.