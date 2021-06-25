Вашингтон, , 09:50 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал решение суда о приостановке юридической лицензии его бывшего адвоката Рудольфа Джулиани. Заявление бывшего президента опубликовало издание Business Insider.

«Можно ли представить, что Нью-Йорк хочет лишить Руди Джулиани, великого американского патриота, его юридической лицензии, потому что он боролся с уже доказанной фальсификацией выборов?» — написал Трамп.

По его словам, Нью-Йорк стал неконтролируемым городом, а преступность достигла рекордно высокого уровня. Бывший президент развал решение суда «охотой на ведьм» и призвал «вернуть Америку». Трамп также назвал своего бывшего адвоката одним из «величайших борцов с преступностью» в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня апелляционный суд временно отозвал лицензию адвоката Рудольфа Джулиани, приостановив его юридическую деятельность в штате Нью-Йорк.

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