25 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина отгородится от Донбасса «стеной», если не сможет «альтернативно» договориться об урегулировании вооруженного конфликта.

Оксана Переможенко, , 11:34 — REGNUM Украина отгородится от Донбасса «стеной», если не сможет «альтернативно» договориться об урегулировании вооруженного конфликта, заявил 24 июня украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

Война в Донбассе Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, вопрос такой «стены» может быть вынесен на референдум.

«Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», — заявил Зеленский.

«О Донбассе или о той либо другой «стене», — это точно непопулярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», — добавил он.

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Заявление украинского лидера обсудили в социальной сети Facebook на страницах украинских журналистов Дианы Панченко и Владимира Полуева. Некоторые отметили, что то, что излагает Зеленский, — это сепаратизм. Были те, кто подчеркнул, что Донбасс, как и Крым, не вернется в состав Украины, а спрашивать о дальнейшей судьбе Донбасса нужно у жителей ДНР и ЛНР, а не Украины.

Владимир Зеленский в Донбассе President.gov.ua

«Донбасс давно себя считает отделенным от Украины, так что не старайтесь вернуть его назад, как и Крым! Слишком много жизней безвинных людей и деток положено на Донбассе. Такому варварству прощения нет! А насильно мил не будешь! Ведь теперь страной чудес правят жестокие, злые националисты и коррупционеры!» — отметила Тамара К.

«Так его надо судить за сепаратизм! Кто это ему разрешает отдавать государственные земли?!» — добавил Иван Ч.

«И кто после этого президент, разбрасывающийся территориями? Ведь Донбасс можно вернуть, только ум для этого нужен», — считает Vladyslav T.

«Не вернуть, неужели вы этого не понимаете?! То, что Донецк и Луганск уже никогда не будут украинскими, стало ясно сразу после начала АТО. Жаль, Мариуполь не ушёл…» — ответил Viktor B. на реплику Vladyslav T.

«Уже нельзя [вернуть Донбасс]. Можно было до 2 июня 2014 года. Теперь — нет», — также ответил на реплику Vladyslav T. Леонард С.

«План В — отдадим малыша (Зеленского — О. П.) в Европу или куда дальше», — иронизирует Девид Г.

«А я думаю, стена — это план А. Он был изначально задуман, всё остальное — пыль в глаза!» — отметил Павел Н.

«Уже один кролик строил стену!» — напомнил Андрей Ч. о проекте по строительству стены бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Объясните этому своему, что стене уже семь лет. Ее строить не нужно. Она уже есть», — добавила Марина И.

«Я не собираюсь голосовать за изоляцию Донбасса! Это наши люди, с рагулями у меня намного меньше общего, чем с юго-востоком!» — отметил Степан Харьковский.

«Примечательно, что такой шаг будет противоречить Минским соглашениям. Плюс это явный отказ от Донбасса. Хотя я и не думаю, что большинство граждан проголосует за стену», — написал Юрий Л.

«Любая стена рано или поздно падает…» — добавил Александр С.

«Просто ему написали другой текст, он же в смысл не вдумывается, это не его специализация», — пояснила Iryna P.

«Кажется, он пообещал уже больше референдумов, чем продержится у власти…» — пишет Елена П.

«Может, не лепить никакие заборы, а спросить жителей Донбасса, хотят ли они быть в составе Украины? И все! Принять их мнение, какое бы оно ни было, и все станет на свои места! А проводить референдум на подконтрольной территории Украины с этим вопросом — это нонсенс! Тем более спрашивать… у Байдена и Путина, как быть с Донбассом — это полнейший маразм власти и несамостоятельность в принятии каких бы то ни было решений! Извините, но я не думала, что Зеленский такой узколобый и зависимый! Украина — не «95 квартал!» — написала Alla Ivanova.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

«По стене и Зеленскому. Сегодня Зеленский говорит, что может вынести на референдум вопрос об отделении от Донбасса стеной… А всего два года назад он обещал совсем другое. «Если будет нужно — я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий». Видимо, изменилось всё. И отношение к должности. И отношение к территориям», — пишет в своем телеграм-канале украиснкий журналист Владимир Полуев.

«Зеленский пообещал вынести на референдум вопрос об обнесении Донбасса стеной. Интересно было бы узнать, кто именно сказал ему, что для повышения рейтинга надо воровать семилетней давности идеи Яценюка?» — подытожил в своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Минские соглашения требуют пересмотра из-за получения российских паспортов жителями Донбасса.