Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Отметку в 500 арестов преодолели власти США, которые проводят расследование по делу о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года. Об этом говорится в заявлении американского министра юстиции — генерального прокурора Меррика Гарленда, распространённом 24 июня.

«Мы переступили порог в 500 арестов, в том числе [был арестован] сотый обвиняемый в нападении на сотрудника федеральных правоохранительных органов», — отметил Гарленд.

Он добавил, что утром под стражу поместили первого подозреваемого по обвинениям, в числе которых есть нападение на журналиста. Министр заверил, что участники беспорядков будут отвечать за свои деяния.

Как сообщало ИА REGNUM, первый приговор по делу о штурме Капитолия американский суд вынес в отношении 49-летней Анны Морган-Ллойд из Индианы. За участие в беспорядках женщину наказали тремя годами тюрьмы условно, 120 часами общественных работ и штрафом в $500.

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