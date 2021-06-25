Вашингтон, , 09:43 — REGNUM США собираются предоставить другим странам мира 1 млрд доз вакцины от COVID-19. Об этом 25 июня заявил американский президент Джо Байден во время своего выступления в штате Северная Каролина, которое транслировали новостные телеканалы страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

«В мире более 100 стран, у которых нет сейчас возможности помочь себе самостоятельно. <…> (Когда) я поехал в Европу <…>, я пообещал, что США до конца этого года и в первой половине следующего года предоставят миллиард доз другим (странам) мира», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что в результате распространения штамма коронавируса «Дельта» в стране возрастет количество умерших от COVID-19 и его последствий.