Вашингтон, , 09:40 — REGNUM У граждан США должно быть не более двух детей, такого мнения придерживалась номинант президента США Джо Байдена на должность главы Бюро по управлению государственными и общественными землями Трейси Стоун-Мэннинг в своей дипломной работе, написанной ею более трех десятилетий назад, сообщает Dally Caller.

«Источником наших злоупотреблений является мы сами. Если бы нас было меньше, мы оказали бы меньшее влияние», — писала Стоун-Мэннинг в своей работе в Университете Монтаны.

«Мы должны потреблять меньше и, что более важно, мы должны разводить меньше людей, потребляющих пищу», — добавила она.

В основу работы Стоун-Мэннинг были положены восемь созданных ею рекламных объявлений для привлечения внимания к вопросам перенаселения, чрезмерного выпаса скота, корпоративной лесной промышленности и закона о горной промышленности 1872 года. Она утверждала, что экологическому движению «отчаянно необходимо использовать повсеместную силу рекламы, если оно хочет захватить господствующую тенденцию в Америке».

В частности, на одном из таких рекламных объявлений был показан маленький ребенок и подписью: «Сможете ли вы увидеть на этом фото причину загрязнения окружающей среды?».

«Американцы считают, что перенаселение — это проблема только других стран. Но здесь это тоже проблема», — утверждала она в своих информационных объявлениях.

«Когда мы не контролируем свое размножение, земля замечает это больше», — заключает объявление. — Остановитесь на двух. Возможно, это лучшее, что вы сделаете для планеты».