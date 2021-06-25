Вашингтон, 25 июня 2021, 09:40 — REGNUM У граждан США должно быть не более двух детей, такого мнения придерживалась номинант президента США Джо Байдена на должность главы Бюро по управлению государственными и общественными землями Трейси Стоун-Мэннинг в своей дипломной работе, написанной ею более трех десятилетий назад, сообщает Dally Caller.
В основу работы Стоун-Мэннинг были положены восемь созданных ею рекламных объявлений для привлечения внимания к вопросам перенаселения, чрезмерного выпаса скота, корпоративной лесной промышленности и закона о горной промышленности 1872 года. Она утверждала, что экологическому движению «отчаянно необходимо использовать повсеместную силу рекламы, если оно хочет захватить господствующую тенденцию в Америке».
В частности, на одном из таких рекламных объявлений был показан маленький ребенок и подписью: «Сможете ли вы увидеть на этом фото причину загрязнения окружающей среды?».