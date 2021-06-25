Элиста, , 09:29 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков принял отставку руководителя регионального управления по эксплуатации групповых водопроводов.

«Освободить Мантеева Сергея Борисовича от занимаемой должности директора бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Управление по эксплуатации групповых водопроводов» по инициативе работника (по собственному желанию)», — сказано в распоряжении за подписью главы рсепублики.

Бюджетное учреждение было зарегистрировано в июле 2017 года. Учредителем является министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия. Основной вид деятельности организации — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд.