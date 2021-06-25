Барселона, Испания, , 09:29 — REGNUM На пропаганду идей каталонских сепаратистов за рубежом сторонники независимости испанского региона потратили около 5,4 млн евро бюджетных средств. Об этом сообщает испанское издание El País со ссылкой на Счётную палату Испании.

По информации издания, ведомство начало расследование в отношении двух экс-лидеров Каталонии Артура Маса и Карлеса Пучдемона, а также ещё более 35 бывших представителей администрации региона. Согласно подсчётам представителей Счётной палаты, на пропаганду идей независимости Каталонии и поиск международной поддержки было растрачено порядка 5,4 млн евро.

Представители издания напомнили и о другом расследовании Счётной палаты в отношении сепаратистов: экс-чиновники каталонского правительства подозреваются в израсходовании около 4,8 млн евро на организацию и проведение референдума о независимости.