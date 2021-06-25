Брюссель, , 09:25 — REGNUM Ввиду того, что Европейский союз не может ограничить свои отношения с Россией санкциями и высылками дипломатов, сообщество должно вести переговоры с российской стороной. Об этом 25 июня заявил на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Мы не можем ограничить наши отношения и подход к России одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», — сказал он.

При это Де Кроо указал, говоря о возможности саммита ЕС — Россия, который ранее предложили провести Германия и Франция, что с такой встречей «нужно подождать».

«Мы должны сначала определить наши приоритеты, наш подход. Но встречу председателей Еврокомиссии и Евросовета с Россией провести было бы можно», — отметил премьер-министр Бельгии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидеры стран Европейского союза высказались в пользу выборочного взаимодействия с Россией.