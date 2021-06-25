Варшава, , 09:24 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время пресс-конференции, посвященной итогам саммита ЕС, заявил, что сближение Польши и Евросоюза с Россией может произойти «только после того, как Москва изменит политику по отношению к своим соседям». Об этом 25 июня сообщает Polskie Radio.

Моравецкий заявил это во время того, как комментировал предложение Франции и Германии наладить с Москвой более тесное сотрудничество и рассмотреть возможность организации саммита ЕС — Россия на уровне глав государств. По его мнению, об этом говорить преждевременно.

«Любые разговоры об отношениях с Россией должны проходить сквозь призму наших фундаментальных проблем, с учетом фундаментальных вопросов, связанных с политикой Российской Федерации по отношению к своим соседям — в частности по отношению к их территориальной целостности. Я напомню, что Крым до сих находится в составе России, и делать Москве уступки в такой ситуации означает демонстрацию слабости», — отметил польский премьер-министр.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного в Крыму референдума подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав России.