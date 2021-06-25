Москва, , 09:19 — REGNUM Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын лидера партии Владимира Жириновского Игорь Лебедев принял решение не баллотироваться в Госдуму восьмого созыва.

«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны», — сообщил Лебедев в Facebook.

Он поблагодарил коллег-парламентариев, избирателей и рядовых членов партии.

«Моё решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев, и, безусловно, согласовано с партией. В избирательной кампании этого года я принимать участие не буду. Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше!!!» — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 25 июня состоится съезд ЛДПР, где будет принято решение о списках кандидатов на выборах в Госдуму восьмого созыва. Выборы пройдут в сентябре в единый день голосования. Ранее съезды прошли у «Единой России» и КПРФ.