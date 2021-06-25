Москва, , 09:30 — REGNUM Американское командование не могло не знать, что британский эсминец HMS Defender направляется в российские воды у побережья Крыма. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 25 июня в своём телеграм-канале.

Она указала на то, что в Белом доме и Пентагоне журналистам рекомендовали запрашивать информацию об инциденте в северо-западной части Чёрного моря у властей Великобритании. Однако британский эсминец находился в этом районе в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, которыми командуют США.

По данным американских экспертов, в момент инцидента на корабле тренировался спецназ США, Британии и Украины.

«В таких условиях «мирный проход» британского эсминца не мог не согласовываться с «большим братом», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды России в Чёрном море в районе мыса Фиолент.

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