Оренбург, , 09:10 — REGNUM В Оренбурге активно обсуждают тему возможного перехода министра спорта региона Сергея Салмина в администрацию Оренбурга. Чиновнику прочат пост первого заместителя главы города, а затем и мэра.

Сам Салмин заявил, что предложение о новой работе ему не поступало, однако не исключает, что оно может поступить, сообщает телеграм-канал Урал56.

Стоит отметить, что кадровое решение принимает глава муниципалитета. Однако градоначальника Владимира Ильиных горожане последний раз видели в первой половине мая. Сначала он проходил курс лечения за пределами региона, впоследствии взял отпуск за свой счет. Выйти на работу мэр должен 30 июня. Напомним, во время отсутствия Ильиных в Оренбурге силовики провели обыски в его доме, расположенном в пригороде.

Добавим, что Владимир Ильиных намерен участвовать в выборах в Госдуму. В случае получения мандата, пост главы Оренбурга станет вакантным. При таком сценарии мэром города может стать Салмин, считают информресурсы.

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