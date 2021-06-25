Салехард, 25 июня, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Новом Уренгое (ЯНАО) ликвидирован пожар в деловом центре «Строитель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

Пресс-служба МЧС России по ЯНАО Ликвидация огня в деловом центре «Строитель»

Сигнал о возгорании в девятиэтажном здании делового центра, расположенного в микрорайоне Дружба, д.3, на пульт дежурной части поступил 24 июня в 18:26 (16:26 мск). В 21:25 (19:25 мск) пожар был ликвидирован. В тушении были задействованы 56 человек личного состава и 12 единиц спецтехники МЧС.

Повреждены кровля здания на общей площади 300 кв. м, фасад на площади 150 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Пострадавших нет.