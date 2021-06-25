Ярославль, 25 июня, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Ярославле произошло временное снижение муниципального долга. Об этом сообщает официальный сайт мэрии города.

Деньги

На сегодняшний день долг Ярославля составляет 6 млрд 193 млн рублей. 1 января 2021 года город был должен 6 млрд 910 млн рублей.

«Необходимо отметить, что это временное снижение долга. Оно направленно на сокращение расходов по его обслуживанию», — сообщили в мэрии Ярославля.

Как уточнили в мэрии, по итогам исполнения бюджета за год объём долга вернётся к уровню в 6,9 млрд.

В 2021 году город получил кредит из федерального бюджета в размере 350 млн рублей под 0,1% годовых сроком на 240 дней. Средства кредита направлены на замещение и сокращение периода привлечения имеющихся коммерческих кредитов. Это позволило немного сократить расходы на обслуживание муниципального долга и сэкономить порядка 15 млн рублей.