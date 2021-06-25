Симферополь, , 09:11 — REGNUM Полуостров Крым является законной частью России. Об этом 25 июня заявил глава болгарской делегации, которая посещает полуостров с визитом, Пламен Милетков.

«Крымчане сделали выбор самостоятельно, и референдум был легитимным — это факт. Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации, и каждый наш приезд способствует тому, чтобы в Болгарии начинали понимать эту ситуацию, не искажая факты», — приводит его слова РИА Новости.

Также Милетков отметил, что из-за санкций против Крыма есть такие неудобства, как длительный перелет, закрытые границы, а также отсутствие возможности использовать банковские карты и номера своих мобильных телефонов.

В то же время, как указал глава болгарской делегации, эти ограничения никоим образом не сказываются на развитии Крыма.

«Санкции Запада считаю несостоятельными, <…> на улицах я вижу счастливых людей, уверенных в своем будущем», — указал Милетков.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на майдане в Киеве была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.