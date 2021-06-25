Брюссель, , 09:06 — REGNUM Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить предложение по финансовой помощи Турции для приема беженцев из Сирии. Об этом говорится в заявлении по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия подготовит предложение о финансовой помощи Турции, Иордании, Ливану и другим странам региона. Европейский совет выразил готовность продолжить сотрудничество с Анкарой на взаимовыгодных условиях.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС планирует выделить Турции 3,5 млрд евро в рамках программы приема сирийских беженцев до 2024 года.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил Турции 6 млрд евро на оказание помощи 4 млн беженцам.

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