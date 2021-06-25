Кишинёв, , 09:09 — REGNUM В Молдавии необходимо разработать и принять новую конституцию. Об этом говорится в заявлении председателя Партии коммунистов Владимира Воронина, обнародованном 24 июня пресс-службой партии.

Лидер «коммунистов» заявил, что в Молдавии постоянно разные группы «захватывают» власть. Новый основной закон республики, как считает Воронин, позволит изменить эту тенденцию.

«Новая конституция должна отразить реалии сегодняшнего мира и обеспечить континуитет, преемственность основных принципов построения и существования молдавского государства: независимость, суверенитет народа, нейтральный статус, социальный характер государства, нерушимость прав, обеспеченную исполнением гражданских обязанностей, справедливым и независимым судом», — сообщил лидер партии.

Он отметил, что механизм разработки проекта новой конституции должен быть «максимально представительным», а предложения представителей руководства страны должны рассматриваться в общем порядке. После этого текст нового закона, по мнению Воронина, необходимо вынести на референдум.

Напомним, в Молдавии на 11 июля назначены досрочные выборы в парламент. Партия коммунистов и Партия социалистов идут на них единым блоком.

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