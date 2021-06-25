Москва, , 09:09 — REGNUM Российский президент Владимир Путин поздравил выпускников школ и пожелал им удачи в дальнейшей учёбе и работе. Видеообращение главы государства по случаю Всероссийского школьного выпускного показал в ночь на 25 июня телеканал «Россия 24».

Путин пожелал выпускникам полностью реализовать свои таланты и способности, никогда не останавливаясь на достигнутом. Он выразил надежду, что молодые люди стремятся к тому, чтобы принести пользу родной стране и её народу.

«Верю в вашу энергию, ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский выпускной пройдёт 25 июня в онлайн-формате. Такое решение принято на фоне эпидемиологической обстановки в стране.

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