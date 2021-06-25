Варшава, , 08:50 — REGNUM Варшава не будет продлевать срок нахождения польского военного контингента в Афганистане. Решение принято по согласованию с союзниками по НАТО. Об этом, как передает пресс-служба польского лидера, заявил 24 июня президент Польши Анджей Дуда во время пресс-конференции.

«В конце июня, по прошествии 20 лет, мы прекращаем наше военное участие в крупнейшей в истории операции НАТО. Первые польские солдаты вернутся на родину уже в ночь на 25 июня», — заявил Анджей Дуда.

Президент также напомнил, что 14 апреля текущего года Североатлантический совет (главный политический орган НАТО) признал, что у проблем, стоящих перед Афганистаном, нет «военного решения», и объявил о завершении миссии НАТО в этой стране.

Вывод войск НАТО будет завершен в течение нескольких месяцев, добавил он.