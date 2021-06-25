Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Ведущие представители неоконсервативной части политического спектра США объявили о создании специальной организации в ответ на «отказ» Турции от демократии и стремление ее к авторитаризму, сообщает Responsible Statecraft.

Целью организации Проект демократии в Турции (Turkey Democracy Project) является, по словам ее создателей, «формирование политики в отношении Турции, в рамках которой ее дестабилизирующему поведению будет дан отпор, поддержку получат подлинные демократические реформы, силы коррупции и угнетения в Турции будут привлечены к ответственности».

«Большую часть прошлого века Турция была надежным союзником и образцом либеральных идеалов и культурной свободы в регионе», — говорится на сайте группы.

«Но в последние годы президент Реджеп Тайип Эрдоган резко изменил положение Турции в международном сообществе и ее статус свободной и либеральной демократии», — добавили организаторы.

В число участников проекта входит несколько видных членов организации «Объединенные против ядерного Ирана», члены которой призывали к свержению иранского правительства под руководством США, а также бывший советник по национальной безопасности Белого дома Джон Болтон. Новую антитурецкую группировку возглавил исполнительный директор UANI Марк Уоллес.

В его состав входят председатель UANI Джо Либерман, бывший губернатор Флориды Джеб Буш, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша — младшего по борьбе с терроризмом Фрэнсис Таунсенд, профессиональный дипломат США Алехандро Вольф, офицер ЦРУ в отставке Роберт Ричер и бывший глава разведки UANI Норман Рул. Мегадонор UANI Томас Каплан участвовал в создании организации «Справедливость для курдов», еще одной группы, призванной ослабить влияние Турции. Каплан не числится членом Проекта демократии в Турции.