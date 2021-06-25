Ярославль, 25 июня, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выделит из бюджета 275 млн рублей на подготовку к строительству моста через Волгу и Карабулинской развязки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление правительства региона.

City-yaroslavl.ru Эскиз Карабулинской развязки

Пока что речь не идёт о строительных работах и даже проектировании. Почти треть миллиарда будет потрачена на «подготовку обоснования инвестиций и проведение технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства».

Официально объект инвестиций называется так: «Реконструкция Московского проспекта со строительством транспортных развязок и мостового перехода через р. Волгу в составе обхода центральной части города Ярославля». Протяжённость моста и развязок составит 6 километров.

С предложением осуществить бюджетные инвестиции в подготовку обоснования инвестиций выступил департамент дорожного хозяйства Ярославской области. Правительство это предложение приняло. О намерении «проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций» правительство области рассказывало корреспонденту ИА REGNUM в мае 2021 года. Цель этого — подготовить заявку на федеральное финансирование, поскольку региональному бюджету построить мост и развязку не под силу.

То, что на «обоснование инвестиций» будут потрачены столь значительные деньги, говорит о серьёзности намерений правительства Ярославской области. Ведь даже «актуализация проекта» Карабулинской развязки в 2016 году стоила дешевле — около 200 млн рублей (правда, выполнить проект мэрии Ярославля тогда так и не удалось).

Обосновать необходимость и реальный объём инвестиций в мост и развязки планируется в течение 2021 и 2022 года. В текущем году на это будет выделено 125 млн рублей, в следующем — 150 млн.